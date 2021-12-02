وفد السفارة الكندية يزور وحدة طب الأسرة بقنا الجديدة.. صور

قنا صابر سعيد

تفقد وفد السفارة الكندية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، برئاسة لويس دوماس، سفير كندا في مصر وحدة طب الأسرة بالحي الأول بمدينة قنا الجديدة لمتابعة مشاريع الشباب والصحة الإنجابية في إطار مشروع "معالجة الثغرات في الصحة الإنجابية"، بحضور فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، والدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان.

استمع الوفد، لشرح من الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، للخدمات التي تقدمها الوحدة ومنها خدمات طب وتنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والرعاية المتكاملة للطفل المريض، وأكد اعضاء الوفد أن الصحة الإنجابية تُعتبر مجال أساسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما أنها أولوية للحكومة المصرية لدعم سياسة الصحة الإنجابية السليمة التي تعزز الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الجيدة لزيادة فرص النساء والرجال للتمتع بحياة صحية.

يذكر أن مشروع "معالجة الثغرات في الصحة الإنجابية" يهدف الي تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" وأهداف التنمية المستدامة ، كما يسعى البرنامج بشكل رئيسي إلى تسريع تحقيق حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية من خلال الحد من عدم المساواة، وخدمات تنظيم الأسرة ومساعدة مصر على تحقيق أهداف الهدف الإنمائي الخامس حول صحة الأم ك، الفئات المستهدفة من البرنامج هي النساء والمراهقين والشباب، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك ذوي الإعاقة والمجتمعات الريفية.