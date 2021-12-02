نصائح للناجين من سرطان الدم للاعتناء بأنفسهم أثناء فيروس كورونا

كتبت فاطمة خليل

يتجنب عدد من مرضى السرطان أو الناجين منه، اتباع الإرشادات المتعلقة بفيروس كورونا فيما يتعلق بالسرطان، إذا كنت في حالة ما قبل التعافى أو أصبح مرضك الآن تحت السيطرة، فمن المهم إجراء فحوصات الدم المنتظمة والمتابعة مع الطبيب، و إليك 5 نصائح مفيدة للناجين من سرطان الدم للاعتناء بأنفسهم أثناء بقائهم في المنزل أثناء فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع أونلي هيلث "onlymyhealth".

تناول مقويات المناعة

من المهم لمرضى السرطان والناجين منه، أن يهتموا بشكل خاص بمناعتهم في مثل هذه الأوقات الصعبة، أنت معرض لخطر كبير للإصابة بعدوى فيروس كورونا ، وبالتالي تناول مقويات المناعة يوميًا تحدث إلى طبيبك وركز على تناول الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة قدر الإمكان.

لا تتجاهل الأعراض

من المهم أيضا للناجين من سرطان الدم معرفة ما إذا كانت هناك أي أعراض تعود أثناء وجودهم في المنزل في ظل الوباء، لا ينبغي لأحد أن يتجاهل أي علامات للعدوى مثل السعال أو الحمى، استشر طبيبك على الفور بمجرد ظهور أي أعراض وراقب صحتك بانتظام.



الفواكه والخضراوات

تمارين التنفس ينصح الخبراء أيضا بتمارين التنفس للحفاظ على توازن مستويات الأكسجين لديك، حتى بالنسبة للناجين من سرطان الدم، من المهم ممارسة التمارين بانتظام مع اتباع نظام غذائي صحي، يمكنك ممارسة اليوجا مرتين يوميًا يوميًا هذا سيبقيك بصحة جيدة ويحميك من أي عدوى.

اليوجا احصل على التطعيم من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها مرضى السرطان أو الناجون منه الابتعاد عن لقاحات فيروس كورونا، حتى إذا كنت قد تعافيت أو كنت تعاني من سرطان الدم ، فمن الآمن تمامًا أن تحصل على التطعيم ، بعد استشارة طبيبك لن تحميك التطعيمات بشكل مباشر من فيروس كورونا ، لكنها ستبني مناعة لمحاربة هذا الفيروس.



احصل على التطعيم

اتبع قواعد السلامة من كورونا

يعد اتباع البروتوكولات الودية لـ كورونا أحد أهم النصائح التي يجب على الناجين من سرطان الدم اتباعها حتى أثناء إقامتهم في المنزل، يجب اتباع قواعد مثل الحفاظ على نظافة اليدين والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة بدقة، سوف يحميك من الإصابة بالعدوى.