نصائح للناجين من سرطان الدم للاعتناء بأنفسهم أثناء فيروس كورونا

يتجنب عدد من مرضى السرطان أو الناجين منه، اتباع الإرشادات المتعلقة بفيروس كورونا فيما يتعلق بالسرطان، إذا كنت في حالة ما قبل التعافى أو أصبح مرضك الآن تحت السيطرة، فمن المهم إجراء فحوصات الدم المنتظمة والمتابعة مع الطبيب، و إليك 5 نصائح مفيدة للناجين من سرطان الدم للاعتناء بأنفسهم أثناء بقائهم في المنزل أثناء فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع أونلي هيلث "onlymyhealth".
تناول مقويات المناعة
من المهم لمرضى السرطان والناجين منه، أن يهتموا بشكل خاص بمناعتهم في مثل هذه الأوقات الصعبة، أنت معرض لخطر كبير للإصابة بعدوى فيروس كورونا ، وبالتالي تناول مقويات المناعة يوميًا تحدث إلى طبيبك وركز على تناول الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة قدر الإمكان.
لا تتجاهل الأعراض
الفواكه والخضراوات
تمارين التنفس
اليوجا
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اتبع قواعد السلامة من كورونا
يعد اتباع البروتوكولات الودية لـ كورونا أحد أهم النصائح التي يجب على الناجين من سرطان الدم اتباعها حتى أثناء إقامتهم في المنزل، يجب اتباع قواعد مثل الحفاظ على نظافة اليدين والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة بدقة، سوف يحميك من الإصابة بالعدوى.
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