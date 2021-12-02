نائب محافظ الأقصر يشهد احتفال اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالأقصر، اليوم الخميس، احتفال اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأفتتح نائب المحافظ المعرض السنوى لمنتجات مدرسة طة حسين للتربية الخاصة ، كما شهد الحفل مشاركة جميع مدارس التربية الخاصة بمديرية التربية و التعليم و مشاركة القيادات الشعبية و التنفيذية و أولياء الأمور و قيادات التعليم و مديري الإدارات و رؤساء أقسام التربية الخاصة بالإدارات .

وخلال كلمتة قال نائب محافظ الأقصر أن اليوم العالمى لذوى الأحتياجات الخاصة غرضة وضع هذة الفئة فى دائرة الأهتمام وأن الدولة المصرية لا تٱلو جهدا لتقدم أفضل ما لديها لخدمتهم ودائما ما تستمع لأفكارهم التى ما تكون خارج الصندوق ومفيدة للمجتمع المصرى التى تعبر عن قدراتهم الفذة ، وفى النهاية هم يكملوننا ونحن نكملهم لانهم دائما فى عقل وقلب الدولة المصرية.

واليوم العالمي لذوى الأعاقة خصص من قبل الأمم المتحدة لدعم ذوي الإعاقة يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية .

حضر الأحتفال الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحى الشامل وزينب السلايمى عضو مجلس النواب وسيد النوبى رئيس قسم التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالأقصر .





جانب من احتفال اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر



جانب من الحدث



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نائب محافظ الأقصر يشهد احتفال اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة



نائب محافظ الأقصر يشهد احتفال اليوم العالمي لذوي الاحتياجات



