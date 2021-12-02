"محمد أيمن" رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة طنطا و"ياقوت" نائبًا

الغربية مصطفى عادل

أسفرت انتخابات الاتحادات الطلابية لمجلس اتحاد طلاب جامعة طنطا اليوم الخميس، عن فوز الطالب محمد أيمن أمين، كلية الهندسة، بمقعد رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، ومحمد إبراهيم ياقوت، كلية التربية النوعية، بمقعد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا.

كما تم انتخاب أمناء لجان النشاط العليا ومساعديهم، والتى أسفرت عن فوز: كرم منجي أمينًا للجوالة العليا، وعبدالرحمن محمد مساعداً أبو بكر رفعت أمينًا للثقافية العليا، وشيماء مسعود مساعداً يوسف ايهاب امينًا للفنية العليا، ومحمد عبدالفتاح مساعداً محمد عادل امينًا للرياضية العليا، ومنى عرفات مساعداً حازم الصعيدى امينًا للأسر العليا، وعمر رضا مساعداً مجدي صبيح أمينًا للاجتماعية العليا، ومريم صبحي مساعداً عبدالله الوكيل أمينًا للعلمية العليا، وأديان شريف مساعداً وجرت الانتخابات تحت إشراف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بأعمال عميد كلية الحقوق وعضوية الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.