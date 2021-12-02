محافظ قنا يستقبل أبطال العرض المسرحى "طقوس العودة "

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أبطال العرض المسرحي " طقوس العودة "، والفنان أحمد الحجار، والفنانة نجلاء يونس، وذلك على هامش عرضه بمسرح قصر ثقافة قنا، بحضور ابراهيم المأوى، مخرج العرض المسرحي، وسعيد سليمان مؤلف العرض.



واستمع محافظ قنا، إلى تفاصيل العرض المسرحى الذى يروى إحدى قصص التراث الشعبى المصرى وهى قصة " حسن ونعيمة "، وأبدى " الداودى " إعجابه بالعمل الفني، مؤكدا حرص المحافظة على دعم الأعمال الفنية التى يتم تقديمها لأهالى المحافظة، إيمانا بالرسالة التي يقدمها الفن في الارتقاء بمستوى وعي المواطن تجاه العديد من القضايا، التي تشغل الرأي العام.



وأضاف الداودي، أنه سيتم التنسيق مع قصر ثقافة قنا خلال الفترة المقبلة لتنظيم ورش فنية لاكتشاف المواهب وتصعيدها بهدف إثراء المجال الفنى والثقافى داخل المحافظة.



يذكر أن العرض المسرحى يتم تقديمه بمسرح قصر ثقافة قنا على مدار 5 أيام بدأت في 30 نوفمبر ويستمر حتى 4 ديسمبر الجارى تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة والبيت الفنى للمسرح.







