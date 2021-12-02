محافظ الإسكندرية ووزير التعليم العالى يضعان حجر الأساس لمبنى جامعة سنجور ببرج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مقر جامعة سنجور بمدينة برج العرب.

جاء ذلك بحضور الدكتور هانى هلال رئيس مجلس إدارة الجامعة، وفريق جامعة سنجور والمنظمة الدولية للفرانكفونية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والأوروبية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هذا المشروع بمثابة وسيلة رائعة لنشر اللغة الفرنسية والتنمية الدائمة والأمن والسلام الذى يترسخ فى قارة أفريقيا. مشيداً بدور الجامعة المهم فى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وتقوية الصلات بين الدول الفرانكفونية، إضافة إلى دورها الأساسى فى إعداد كوادر بشرية متميزة تسهم فى تنمية القارة الأفريقية مستقبلًا، وأكد أن جامعة سنجور تحظى بدعم كبير من الدولة لمساندتها فى أداء رسالتها العلمية المنوط القيام بها.

يذكر أن المشروع تمت الموافقة على إنشائه بقرار جمهورى والذى تم دعمه بأكثر من 2 مليار جنيه بخلاف ثمن الأرض والتجهيزات، وقد دعمت عدة دول هذا المشروع مثل فرنسا وكندا وسويسرا وبلجيكا وكيبك.