كريم عبد البارى رئيسا وأحمد محمود نائبا لاتحاد طلاب جامعة قناة السويس.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إن اليوم أُسدل الستار على انتخابات الاتحادات الطلابية، من خلال انتخاب وتنصيب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان الرئيسية ومساعديهم، يأتى ذلك وفقًا وتنفيذًا للخريطة الزمنية التى أعلنها وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، رئيس المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فى ظل التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأبرزها تطبيق التباعد الاجتماعى، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، وكذلك الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس فوز الطالب كريم محمد أحمد عبد الباري كلية الطب البشرى بمنصب رئيس الاتحاد بعد حصوله على 17 صوتًا من أصل 32 صوتًا كما فاز الطالب أحمد محمود أحمد بمنصب نائب رئيس الاتحاد بعد حصوله على 15 صوتًا.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب إن اتحاد الطلاب يُعد الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب الجامعة، للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، كما يندرج منه عدة لجان تهدف إلى تفعيل جميع الأنشطة الطلابية بالجامعة و تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب، وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم و بث الروح الجامعية بين الطلاب، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين، اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم في شتى المجالات ونشر وتشجيع تكوين الأسر الطلابية وتنظيم الإفادة من طاقات الطلاب وتوظيفها في خدمة المجتمع مع تنظيم وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية، وإكساب الطلاب طرق الممارسة الديمقراطية السليمة.

وأضاف الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية إن الجدول الزمني المعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدأ بفتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر الماضى، مرورًا بإعلان الكشوف المبدئية، ثم تلقي طلبات الطعون، يليه فحص الطعون، ثم تم إعلان الكشوف النهائية، وبدأت الدعاية الانتخابية، وقد أقيمت انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج وتمت جولة الإعادة ثم أجريت انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، كما تمت أمس انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات لتنتهى اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة.

وقام أعضاء اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومحمد سعد، عضو قانونى، والطالب محمد وجيه حسين، الفرقة الثالثة كلية الزراعة والطالبة منه الله شريف محمد، المستوى الثالث كلية العلوم بمتابعة عملية الاقتراع والتصويت والتى تمت بالقاعة الكبرى للمؤتمرات بالجامعة.

وتمت الانتخابات بمتابعة فريق عمل الإدارة العامة لرعاية الشباب وفريق العمل بالإدارة ومنسقى الأنشطة الطلابية بالكليات ومستشارى اللجان السبع ورواد أسرة طلاب من أجل مصر وفريق متطوعى جامعة قناة السويس scuv.





رئيس الجامعة يتابع انتخابات اتحاد طلاب جامعة قناة السويس

انتخابات اتحاد طلاب جامعة قناة السويس

جانب من التصويت فى انتخابات اتحاد الطلاب

نائب رئيس اتحاد الطلاب

جانب من عملية التصويت فى الانتخابات

جانب من عملية التصويت فى الانتخابات

الدكتور أحمد زكى يتابع انتخابات اتحاد الطلاب

رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس

انتخابات اتحاد طلاب جامعة قناة السويس

انتخابات اتحاد طلاب جامعة قناة السويس