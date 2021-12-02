رئيس جامعة الأقصر يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الاقصر، اليوم الخميس، في اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ناقش المجلس ضوابط وآليات تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن المعيدين والمدرسين المساعدين المسجلين للدراسات العليا بالكليات حديثة التأسيس بالجامعات الحكومية المصرية.

كما ناقش المجلس في جلسته الـ55، الساعات المعتمدة المطلوبة في مرحلة الدراسات العليا، لبحث إمكانية الإسراع في الدراسات العليا بالجامعات المصرية إن أمكن، وتمت خلال الجلسة مناقشة إمكانية فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية " مرحلة الدراسات العليا"، خلال العام كله.

وفى نفس السياق شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ختام الانتخابات الطلابية التي أجريت اليوم الخميس، بكلية الحاسبات والمعلومات لاختيار منصب رئيس اتحاد الطلاب ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم، بحضور الدكتور وليد عبدالله، عضو اللجنة الانتخابية، والدكتور وائل محمد الصغير، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ومسؤولي رعاية الشباب بالجامعة والكليات.

وأعلن رئيس الجامعة نتائج الانتخابات والتي أسفرت عن فوز الطالب زياد محمد عبدالسلام عبدالمجيد، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الأقصر، وعبدالله حسين محمد رياض، نائبا، كما فاز كلا من الطالب محمود حسان بمنصب أمين لجنة الأسر الطلابية، ورهف محمد مساعدا، ومحيي الدين عبدالرازق، أمين اللجنة الاجتماعية، ومحمد مصطفى عبدالخالق، مساعدا، وعلا عادل محمد، أمين اللجنة الرياضية، وحسن خالد، مساعدا، ومروان مهتدي، أمين اللجنة الثقافية، وآلاء ماهر مساعدا، ودعاء عبدالله، أمين اللجنة الفنية، وفرحة خالد مساعدا، وبلال عبدالمؤمن، أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة، وسامي محمود عبد الله،مساعدا، وآلاء طارق السبكي، أمين اللجنة العلمية، ومينا ناصر مساعدا.