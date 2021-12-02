رئيس جامعة الأقصر يستقبل المدير الإقليمي لإحدى الشركات العالمية في مجال التدريب

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر؛ المهندس مازن حنا صادق المدير الإقليمي عن إحدى الشركات العالمية في مجال التدريب واعتماد مراكز الاختبارات للشهادات العالمية، وذلك في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري ومهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر، وضمن مبادرة وزارة الاتصالات.



وأوضح رئيس الجامعة أن اللقاء استهدف بحث سبل التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والمتخصصة في التدريب والاختبارات، لخدمة المجتمع في شتى المجالات، مثل ريادة الأعمال، والمشاريع وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التصميم الهندسي، والأمن السيبراني، و حضر اللقاء الدكتورة شيماء عبد الستار منسق الجامعة بمبادرة وزارة الاتصالات للتحول الرقمي بمؤسسات الدولة، ودكتور محمد رمضان مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وحاتم الصغير مدير معهد التطبيقيين القومي بالأقصر.



وأشار رئيس الجامعة أن جامعة الأقصر بصدد بدء عدة تدريبات بهدف صقل المهارات الرقمية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، ودعم التحول الرقمي بها، لتنفيذ خطة التطوير المؤسسي التي تهدف إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتنمية مهارات العاملين بالجامعات المصرية الحكومية، باستخدام البرامج المكتبية المتقدمة ومنحهم شهادة دولية معتمدة.



وفى نفس السياق شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ختام الانتخابات الطلابية التي أجريت اليوم الخميس، بكلية الحاسبات والمعلومات لاختيار منصب رئيس اتحاد الطلاب ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم، بحضور الدكتور وليد عبدالله، عضو اللجنة الانتخابية، والدكتور وائل محمد الصغير، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ومسؤولي رعاية الشباب بالجامعة والكليات.



وأعلن رئيس الجامعة نتائج الانتخابات والتي أسفرت عن فوز الطالب زياد محمد عبدالسلام عبدالمجيد، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الأقصر، وعبدالله حسين محمد رياض، نائبا، كما فاز كلا من الطالب محمود حسان بمنصب أمين لجنة الأسر الطلابية، ورهف محمد مساعدا، ومحيي الدين عبدالرازق، أمين اللجنة الاجتماعية، ومحمد مصطفى عبدالخالق، مساعدا، وعلا عادل محمد، أمين اللجنة الرياضية، وحسن خالد، مساعدا، ومروان مهتدي، أمين اللجنة الثقافية، وآلاء ماهر مساعدا، ودعاء عبدالله، أمين اللجنة الفنية، وفرحة خالد مساعدا، وبلال عبدالمؤمن، أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة، وسامي محمود عبد الله،مساعدا، وآلاء طارق السبكي، أمين اللجنة العلمية، ومينا ناصر مساعدا.





رئيس جامعة الأقصر يستقبل المدير الإقليمي لإحدى الشركات العالمية



لقاء المدير الإقليمي لإحدى الشركات العالمية في مجال التدريب











