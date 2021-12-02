الدقهلية - مرام محمد

أعلنت اللجنة العليا المشكلة للإشراف على انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة ، برئاسة الدكتور عادل التابعى عميد كلية الطب البيطرى، وعضوية كلا من تامر صالح رئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق، ومحمد أحمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وابراهيم فهمى مدير عام رعاية الطلاب، والطالبة نهال على القناوى كلية التجارة، وياسر ابراهيم الخولى كلية الهندسة، نتائج انتخابات مجلس اتحاد الطلاب للعام الجامعى 2021 – 2022م.



وتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة ونائبه، طبقا للجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية اليوم الخميس.



وأسفرت الانتخابات عن فوز الطالب عبد الرحمن أحمد شوقى كلية الطب البيطرى بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وفوز الطالب إسلام محمود فتحى كلية الصيدلة بمنصب مساعد رئيس اتحاد الجامعة.



وفي لجنة الأسر تم انتخاب الطالب حسام الدين محمد محمود سليمان كلية الحقوق لمنصب أمين اللجنة، والطالبة منة الله محمد شوقى كلية الهندسة بمنصب الأمين المساعد، وفي اللجنة الثقافية والإعلام انتخبت الطالبة ردينة هشام عبد العزيز كلية العلوم بمنصب الأمين، والطالب خالد محمد السيد كلية الحقوق بمنصب الأمين المساعد.



وفي اللجنة الاجتماعية فاز الطالب سعد أشرف حسن عبد الله بمنصب الأمين، والطالب مؤمن صفوت عبد اللطيف كلية الزراعة بمنصب الأمين المساعد، وفي اللجنة الفنية فاز الطالب أحمد السيد ابراهيم مطاوع كلية الندسة بمنصب الأمين، والطالبة يارا أبو بكر محمد رفعت تربية نوعية بمنصب الأمين المساعد،

وفي اللجنة الرياضية فاز الطالب ناجح عبد الغنى أحمد كلية التربية الرياضية بمنصب الأمين، والطالب أحمد السيد عثمان ربيع كلية طب الأسنان بمنصب الأمين المساعد.



وفي لجنة الجوالة فاز الطالب محمد مصطفى السيد جلال كلية التربية بمنصب الأمين، والطالبة دينا عبد الله مصطفى كلية التمريض بمنصب الأمين المساعد، وفي اللجنة العلمية فاز الطالب أحمد السيد عبد الرؤوف شومان كلية الصيدلة بمنصب الأمين، والطالب أحمد السعيد المرشدى كلية الحاسبات والمعلومات بمنصب الأمين المساعد.









اعلان النتيجة



جامعة المنصورة تعلن نتائج انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2021 – 2022



جامعة المنصورة تعلن نتائج انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي الجديد



جامعة المنصورة تعلن نتائج انتخابات اتحاد الطلاب



جانب من اعلان النتيجة



نتائج انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2021 – 2022









