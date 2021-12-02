اليوم السابع
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الخميس، 02 ديسمبر 2021 05:20 م
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جامعة المنصورة تستعرض فرص الاستثمار ودعم رواد الأعمال.. اعرف التفاصيل

الخميس، 02 ديسمبر 2021 05:20 م
جامعة المنصورة تستعرض فرص الاستثمار ودعم رواد الأعمال.. اعرف التفاصيل جامعة المنصورة
الدقهلية - مرام محمد

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ينظم المركز الجامعي للتطوير المهني فعاليات أسبوع جامعة المنصورة لريادة الأعمال والشركات الناشئة في دورته الرابعة خلال الفترة من 5 حتي 7 ديسمبر 2021، وذلك في إطار احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستهدف الفعاليات مناقشة فرص الاستثمار في ظل رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المانحة والداعمة لاحتضان أفكار الشباب.

وتسلط فعاليات الأسبوع الضوء على أربعة محاور وهم: مستقبل وفرص الاستثمار وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة، ومستقبل التكنولوجيا الرقمية والمالية، ودور الابتكار في مواجهة الإعاقة، والمبادرات الداعمة لاحتضان أفكار الشباب.





 


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