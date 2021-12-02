تكريم وكيل تعليم كفر الشيخ لدعمه جهود حملات مكافحة تعاطى وإدمان المخدرات

جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل بديوان المديرية، واطلع على السجلات بكل إدارة من الإدارات والأقسام، مؤكداً على تسجيل بيانات المترددين على المديرية من المواطنين والتأكد من تلقيهم لقاح كورونا، كما شدد على العاملين بالمديرية بحسن معاملة الجمهور.

وعلى جانب آخر كرم الدكتور سلام العربي مشرف البرامج الوقائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، والدكتور إسلام طه معاون محافظ كفرالشيخ للاستثمار، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لما قدمه والمديرية من دعم لجهود حملات التوعية لمكافحة تعاطي وإدمان المخدرات بمحافظة كفر الشيخ.

كما تم تكريم موجه عام التربية الاجتماعية محمد الدفراوى،ومدير إدارة الأمن، رضا فايد، ورئيس مكتب الخدمة الاجتماعية، محمد زكي.