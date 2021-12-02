اليوم السابع
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تكريم وكيل تعليم كفر الشيخ لدعمه جهود حملات مكافحة تعاطى وإدمان المخدرات

الخميس، 02 ديسمبر 2021 10:22 م
تكريم وكيل تعليم كفر الشيخ لدعمه جهود حملات مكافحة تعاطى وإدمان المخدرات تكريم وكيل تعليم كفر الشيح
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه وجه بعدم دخول غير متلقي لقاح كورونا المديرية والإدارات التعليمية، حفاظا على صحة العاملين بها والمترددين عليها.
 
جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل بديوان المديرية، واطلع على السجلات بكل إدارة من الإدارات والأقسام، مؤكداً على تسجيل بيانات المترددين على المديرية من المواطنين والتأكد من تلقيهم لقاح كورونا، كما شدد على العاملين بالمديرية بحسن معاملة الجمهور.

وعلى جانب آخر كرم الدكتور سلام العربي مشرف البرامج الوقائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، والدكتور إسلام طه معاون محافظ كفرالشيخ للاستثمار، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لما قدمه والمديرية من دعم لجهود حملات التوعية لمكافحة تعاطي وإدمان المخدرات بمحافظة كفر الشيخ.

كما تم تكريم موجه عام التربية الاجتماعية محمد الدفراوى،ومدير إدارة الأمن، رضا فايد، ورئيس مكتب الخدمة الاجتماعية، محمد زكي.

 
 
التشديد بحسن معاملة المواطنين
التشديد بحسن معاملة المواطنين

تكريم رجال التربية والتعليم
تكريم رجال التربية والتعليم

تكريم وكيل تعليم كفر الشيح
تكريم وكيل تعليم كفر الشيح

جانب من التكريم
جانب من التكريم

جانب من تفقد ديوان مديرية التربية والتعليم
جانب من تفقد ديوان مديرية التربية والتعليم

وكيل التعليم يتفقد ديوان المديرية
وكيل التعليم يتفقد ديوان المديرية

 


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

وزارة التربية والتعليم

صندوق مكافحة الادمان

لقاح كورونا

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