انعقاد إجراءات اختبارات تجديد التعيين لشغل وظائف قيادية بمياه دمياط

دمياط معتز الشربينى

صرح المهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن الشركة قد انتهت من عقد اختبارات تجديد التعيين لشغل عدد من الوظائف القيادية بالشركة وفقا لموعد التجديد المحدد، وذلك باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس في ظل مساعي الشركة في اتخاذ خطوات كبيرة فى ظل آليات التحول الرقمي.



وأوضح رئيس الشركة أنه قد جري اختبار تجديد تعيين لعدد 23 متقدم لعدد مختلف من الوظائف القيادية بالشركة حيث جرت الإختبارات في قاعات مجهزة ومخصصة لذلك من خلال لجنة مشكلة برئاسة وبعضوية كلا من: المهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة ،دكتور محسن عبد المجيد رئيس القطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة، عمرو عزت الماحى مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة القابضة ، محمد احمد النجار مدير عام الموارد البشرية بالشركة القابضة.

وتمت الاختبارات في سلاسة ويسر وبدون أي مشكلات أو تعقيدات تقنية نظرا للتجهيزات التي توفرها الشركة سواء كانت تجهيزات تقنية تتفق والمستحدثات التكنولوجيا الحديثة أو الكفاءات البشرية في مختلف الإدارات، والتي تؤهلها الشركة لتكون ركيزة أساسية للشركة تمكنها من الارتقاء وسط تحديات التكنولوجيا الحديثة والمتلاحقة.