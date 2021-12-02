أستاذ مناعة ببريطانيا: "زيفودى" يعالج أعراض المصابين بفيروس كورونا وليس لقاحا

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور ياسر الشربينى، أستاذ المناعة ببريطانيا، إن بريطانيا توصلت إلى علاج لأعراض فيروس كورونا ، يعتمد على الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس والتقليل من اعراضه ومساعدة المريض على الشفاء، لافتاً إلى أن الدواء سيتم الحصول عليه بالمستشفى وليس المنزل.

وأضاف "الشربينى"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن "زيفودى" هو من أدوية الجيل الجديد الذى يستطيع علاج أعراض فيروس كورونا، وتابع:"هو علاج وليس لقاح".

وأكد "أستاذ المناعة ببريطانيا"، أن متحور كورونا الجديد "أويمكرون"، مازال يمكن السيطرة عليه من خلال اللقاحات المعتمدة الآن، ولسنا في حاجة إلى لقاح جديد خصيصاً له.

وأشار "الشربينى"، إلى أن متحورات كورونا تزداد شراسة فى الانتشار، ولكن لا تكون أعراضه شديدة كما توقعنا في السابق، وتابع: "يمكن لأى إنسان أن يحصل على مصل الإنفلونزا ولقاح كورونا معاً ولكن يفصل بينهما بمدة أسبوع".