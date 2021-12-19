Usiad: برنامج القرية المتعلمة المنفذ فى 481 مدرسة يخدم 25 ألف و200 امراة وطالب بالمنيا

كتبت : هند المغربي

نشرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية usaid عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى زيارة وفد الوكالة إلى محافظة المنيا للقاء النساء والفتيات المشاركات في برنامج القرية المتعلمة، الذي تنفذه الوكالة ويوفر البرنامج فرص تعليماً لـ 12،500 امرأة و 12700 طالب مسجلين في 481 مدرسة مجتمعية في المحافظة

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد في وقت سابق تقريرًا حول فتح باب التقدم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية ومدارس المتفوقين STEM.

حيث يتم تقديم 140 منحة دراسية للعام الجامعي 2021-2022، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على أن تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالجامعات الآتية: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.