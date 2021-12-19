"La Casa de Papel يفجر قضية احتياطى الذهب وأهميته.. اعرف مقداره لدى بنك إسبانيا

فاطمة شوقى

فجر مسلسل ""La Casa de Papel " قضية احتياطى الذهب وأهميته الكبيرة فى التاريخ ، انطلق لصوص المسلسل الأسباني الشهير لسرقة احتياطي بنك إسبانيا بالكامل في إحدى سرقاتهم الخيالية المعروفة. وهكذا ، على مدار ثلاثة مواسم ، حاول اللصوص المحبوبون للجمهور استخراج كل المعدن الذهبي الممكن في قصة مليئة بالتقلبات الغريبة .

كان الذهب دائمًا مرتبطًا بالثروة. على الرغم من وجود أنواع أخرى من المعادن ذات قيمة اقتصادية أكبر حاليًا ، إلا أن هذا العنصر الذهبي يحافظ على رمزيته وتقاليده العظيمة على مر السنين، وفقا لصحيفة "لاراثون" الاسبانية.

ما مقدار احتياطيات الذهب في إسبانيا؟

لا تمتلك إسبانيا احتياطيًا كبيرًا من الذهب، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي ، تمتلك إسبانيا 281 طنًا من الذهب في بنك إسبانيا. هذا يفترض قيمة حوالي 14 مليار يورو والموجودة في الكاميرا الأمنية للمؤسسة.

على الرغم من أن الكمية عالية جدًا ، تجدر الإشارة إلى أن هذه 281 طنًا تمثل 0.8 من الإجمالي العالمي ، وهو أمر رائع نظرًا لموقع إسبانيا في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك ، فإن المسروقات تتيح مبلغًا كبيرًا للغاية ولكن سخيفًا عند مقارنتها بالدول الأخرى.

الدول المحيطة مثل الولايات المتحدة لديها أرقام أعلى من ذلك بكثير. لدى الأمريكيين ، على سبيل المثال ، احتياطي يبلغ 8133 طنًا. ألمانيا من جهتها لديها 3359 ، وإيطاليا 2451 ، تليها فرنسا بـ2436 طنًا. والأقرب من ذلك ، تمتلك البرتغال 100 طن من الذهب أكثر من إسبانيا باحتياطي يبلغ 382.

هذا التوافر المنخفض يرجع إلى عدة عوامل. على الرغم من أن إسبانيا هي رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ، إلا أنها لا تمتلك احتياطيات كبيرة بسبب المبيعات المتتالية عبر التاريخ.

بين الحرب الأهلية وعام 2007 ، باعت بلادنا أكثر من 800 طن من الذهب. هذا يعني أنه في فترتين تخلصت إسبانيا من أربعة أضعاف ما لديها اليوم ، وهو رقم يعادل حوالي 42 مليار يورو اليوم.

خلال الحرب ، تم بيع حوالي 600 طن بينما وضعت حكومة خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو 200 طن أخرى في السوق ، وقد مثلت هذه المبيعات انخفاضًا كبيرًا للغاية جعل إسبانيا في مكانة منخفضة مقارنة بالقوى الأخرى.

سيستمر هذا في الحصول على الكثير من القيمة في المستقبل بفضل كميته المحدودة. على الرغم من أن البنوك المركزية يمكنها طباعة الأوراق النقدية ، إلا أنه من غير الممكن إنشاء الذهب الذي يلعب دورًا كبيرًا في استقرار الاقتصادات.