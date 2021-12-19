اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:34 ص
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4 قتلى فى تحطم طائرة صغيرة بأستراليا

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:58 ص
4 قتلى فى تحطم طائرة صغيرة بأستراليا تحطم طائرة - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت الشرطة الأسترالية، الأحد، بتحطم طائرة صغيرة في المياه قبالة الساحل الشرقي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الأربعة ومن بينهم طفلان.

وحسب موقع سكاى نيوز، قالت الشرطة إن الطيار البالغ من العمر 69 عاما أخذ ثلاثة ركاب في رحلة ترفيهية، حيث سقطت الطائرة في منطقة شمال شرقي بريزبين، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأظهرت صور الطائرة تطفو وهي مقلوبة في خليج موريتون.

ولا تزال الشرطة تعكف على تحديد هوية الراكب والطفلين اللذين قال الضابط كريغ وايت إنهما "دون سن المراهقة".

ومن جانبه قال مفوض مجلس سلامة النقل الأسترالي أنجوس ميتشل، إن إعداد تقرير عن السبب المحتمل للتحطم سيكتمل في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.

 


خليج موريتون

استراليا

تحطم طائرة

بريزبين

الشرطة الأسترالية

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