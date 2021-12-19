اليوم السابع
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4 بدائل للأرز يمكنك تجربتها من أجل غذاء صحى.. منها البروكلي المقطع

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:00 ص
4 بدائل للأرز يمكنك تجربتها من أجل غذاء صحى.. منها البروكلي المقطع 4 بدائل أرز التي يمكنك تجربتها من أجل حياة صحية
كتبت -مروة هريدى

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يعتبر الأرز عنصرا أساسيًا في النظام الغذائي فى العالم، السبب في كونه سهل الطهي ولذيذ وغير مكلف أيضا، لكن كثرته تسبب السمنة  بسبب الكربوهيدرات والسعرات الحرارية العالية، إذا كنت تهدف إلى الحد من تناول السعرات الحرارية، يمكن إيجاد بدائل للأرز منها البروكلى المقطع وبدائل أخرى للأرز يمكنك تجربتها من أجل حياة صحية سليمة، بحسب موقع "only my health".
 

قرنبيط مفروم

إذا كنت تتبع نظاما غذائيا كيتو ولكنك لا تستطيع التنازل عن الأرز، يحتوي القرنبيط المقطع على سعرات حرارية أقل بنسبة 80٪ من الأرز الأبيض، يمكنك تجربة ذلك حيث تتوفر العديد من الوصفات على الإنترنت لصنع القرنبيط المقطر في المنزل، يمكنك أيضا الحصول عليه من السوق.

قرنبيط مفروم
قرنبيط مفروم

البروكلي المقطع

فإن البديل الصحي الآخر للأرز الأبيض هو البروكلي المقطع الذي يحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، بالمقارنة مع الأرز الأبيض، يعتبر البروكلي المقطع أكثر تغذية ولذيذ، يحتوي على العناصر الغذائية الجيدة من البروكلي بما في ذلك الألياف وفيتامين سي، تناول البروكلي أن يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويعزز جهاز المناعة ويمنع تلف الخلايا.

البروكلي المقطع
البروكلي المقطع

 

شعير

الشعير هى عبارة عن حبة لها خصائص مماثلة للقمح، إلى جانب ذلك، يحتوي الشعير على نفس القدر من السعرات الحرارية مثل الأرز الأبيض، ولكن ما يجعله أكثر صحة وأفضل هو الألياف العالية والمغذيات.

شعير
شعير

كسكس القمح الكامل

كسكس القمح الكامل هو نوع من المعكرونة يحتوي على كمية جيدة من البروتين والألياف، حجمها أصغر من الأرز ولكن يمكن أن تتناسب مع الكثير من الأطباق، إنه صغير وبالتالي سهل الهضم.

كسكس القمح الكامل
كسكس القمح الكامل

 


أرز

بدائل أرز حياة صحية

فوائد شعير

فوائد البروكلي المقطع

فوائد قرنبيط مفروم

الصحة

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