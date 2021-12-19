وفد رفيع المستوى من مجلس الدولة يزور قناة السويس بمشاركة القاضيات الجدد

كتب - أحمد عبد الهادى

ترأس المستشار محمد حسام الدین – رئيس مجلس الدولة، وفد رفيع المستوى لعدد من قاضيات وقضاة مجلس الدولة لزيارة هيئة قناة السويس ومشروع أنفاق القناة، وذلك بحضور كل من المستشار عادل عزب نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص رئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام.

وكان فى استقبال الوفد الفريق أسامة ربيع - رئيس هيئة قناة السويس، حيث قام الوفد بجولة ميدانية بالهيئة والمجرى الملاحى للقناة، تم خلالها استعراض تفصيلى لنظام العمل وإدارة عملية عبور السفن والحاويات، وكذلك الأهداف الاستراتيجية لمشروع توسعة القناة من إنشاء قناة جديدة موازية لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة، بما يؤدى إلى خفض تكلفة الرحلات البحرية، وزيادة معدلات الأمان الملاحى بإيجاد قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند وقوع أى حادث طارئ وكذلك تقليل الانحناءات بالمجرى الملاحى، بما يسهم فى رفع درجة ترتیب وتصنيف قناة السويس، وزيادة الطلب على استخدامها كممر ملاحى رئيسى عالمى فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل، وأشار الفريق أسامة ربيع إلى ما تحقق فعلا من زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية باليوم مقارنة بحوالى 77 سفينة باليوم فى السابق، وتحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة فى كلا الاتجاهين، مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة فقط بدلا من 18 ساعة.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الدولة عن سعادته البالغة بهذه الزيارة والتى تأتى فى إطار اهتمام إدارة المجلس بزيادة الوعى لدى قاضيات وقضاة المجلس بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى مختلف المجالات، وهو ما يتماشى مع الخطة العامة لرفع كفاءة القاضى الإدارى بمجلس الدولة وإلمامه بما يدور فى الوطن وآخر المستجدات، فضلا عن أهمية مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الإنفاق على الأمن القومى المصرى، كما أعرب عن سعادته بأن هذه الزيارة شملت ولأول مرة القاضيات الجدد اللائى تفضل رئيس الجمهورية بتعيينهن فى مجلس الدولة، كما أعرب عن تقديره العميق للفريق أسامة ربيع، وفريق العمل المشارك فى إنجاح هذا المشروع الضخم بكافة جوانبه والوصول به إلى الغايات المرجوة، بحسب الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤيتها المستقبلية فى ظل الجمهورية الجديدة.

متوجها بشكره وامتنانه للجهد الملموس فى إعداد وتنظيم واستقبال هذه الزيارة، التى تأتى كأحد حلقات التعاون الوثيق بين مجلس الدولة ومؤسسات الدولة المختلفة ومنها هيئة قناة السويس، متمنيا للجميع التوفيق والسداد لما فيه خير الوطن العزيز.