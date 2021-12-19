وفاة 2 وإصابة 18 في حادث طريق بحيرة قارون السياحى

الفيوم رباب الجالى

توفي اثنان وأصيب 18 آخرون في الحادث الذي وقع منذ قليل علي طريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم بالقرب من مدخل مدينة أبشواي، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

والمتوفين هم عبد الله مصطفي يوسف 40 سنة نتيجة ارتجاج في المخ وآخر مجهول الاسم والعنوان وكانت الوفاة نتيجة الإصابة بارتجاج في المخ، والمصابين نزهة عبد العاطي متولي 43 سنة مصابة بجرح في الرأس،ومحمود سعودي حسين 29سنة مصاب بارتجاج دماغي، وعبد الغني جمال عبد الغني 24 سنة من قرية كحك مصاب بارتجاج دماغي، وجرح بالرأس وكسر مضاعف بالساق اليسري، وأحمد عبد الحفيظ 30 سنة مقيم بقرية الشواشنة ومصاب بجروح بالوجه واشتباه كسر بالفك وكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، ومنار سالم عبد الواحد 30سنة مقيمة بقرية خرابة الشيمي ومصابة بكدمات بالجسم وأحمد محمد عبد الله 19 سنة، مقيم بقرية أباظة مصاب بجروح بالرأس وارتجاج دماغي وإيمان محمد عبد الله 40 سنة مقيمة بقرية أباظة ومصابة بإرتجاج دماغي ومنيرة سنوسي محمد60 سنة ومقيمة بمركز يوسف الصديق ومصابة بإشتباه كسر بالساق الأيسر، وأمير معوض أمير 26 سنة مقيم بقرية قوتة مصاب بجرح بالرأس واشتباه كسر بالساق الأيسر، وروضة عاطف عبد التواب 12سنة ومقيمة بقرية كحك مصابة بإرتجاج دماغي، وربيع جودة علي 31 سنة مقيم بقرية الخلطة ومصاب بإرتجاج دماغي ومحمد حامد شعيب 50 سنة، ومصاب بإرتجاج دماغي، وعبد التواب عبد الونيس حامد 45سنة ومقيم بقرية الشواشنة مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح بالرأس، ووليد مصطفي عبد العظيم 24 سنة مصاب بإرتجاج دماغي، وسيد مصطفي رجب 26 سنة مصاب بكشور مضاعفة بالساق، ونرمين سيد محمد 25 سنة مصابة بنزيف بالأنف واشتباه كسر بالركبة، وعمرو هاني محمد 14سنة مصاب بإرتجاج دماغي.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم اليوم وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة و9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 20 وتوفي منهم 20 عقب وصولهم لقسم الاستقبال بمستشفي أبشواي المركزي وتم نقل باقي المصابين للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.