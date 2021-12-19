اليوم السابع
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وفاة الكاتبة الصحفية الكبيرة ماجدة الجندى حرم الروائى الراحل "جمال الغيطانى"

الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:11 ص
وفاة الكاتبة الصحفية الكبيرة ماجدة الجندى حرم الروائى الراحل "جمال الغيطانى" الكاتبة الصحفية ماجدة محمود الجندى
كتب محمد تهامى زكى

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توفيت فى الساعات الأولى من صباح، اليوم الأحد، الكاتبة الصحفية ماجدة محمود الجندى، زوجة الكاتب الصحفى والروائى الراحل جمال الغيطانى، وفقا لما أعلن ابنها محمد الغيطانى، الذى أكد أن صلاة الجنازة على والدته، ستكون عقب صلاة ظهر اليوم الأحد، فى مسجد السيدة نفيسة.

وكتب محمد الغيطانى "ابن  الراحلة" عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى حبيبتى وونيستى وسيدتى من سارت حياتى بدعاها، من وهبتنى الحياة صاحبة الفضل والكرم، والدتى الأستاذة ماجدة محمود الجندى حرم المرحوم جمال الغيطانى، اكتملت رسالتها وأدت الأمانة، ولم يبق لنا إلا الدعاء انتظارا للقاء يارب يجمعنا الرحمن بها فى جناته".

وكشف ، أن صلاة الجنازة على والدته، ستكون فى جامع السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر والدفن بمقابر العائلة على طريق أوتوستراد المعادى.

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جمال الغيطانى

الكاتب جمال الغيطانى

وفاة زوجة جمال الغيطانى

ماجدة الجندى

الكاتبة الصحفية ماجدة الجندى

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