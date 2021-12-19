وفاة أكبر امرأة معمرة فى الصين عن 135 عاما

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية على نشرتها الانجليزية أن أليميهان سيتي ولدت في 25 يونيو 1886، وفقا لمديرية الدعاية بالمحافظة.



وفي عام 2013، تصدرت الامرأة قائمة أكبر المعمرين على قيد الحياة في الصين والصادرة عن الجمعية الصينية لعلم الشيخوخة وطب الشيخوخة.



ووفقا لبيانات العام الماضي، تُعرف كومشيريك باسم "بلدة طول العمر" وتضم أكثر من 40 من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما.



ووفقا للإحصاءات الرسمية، ارتفع متوسط العمر المتوقع لسكان شينجيانج من 30 سنة في عام 1949 إلى 74.7 سنة في عام 2019.