وزير الصحة الجزائرى يبحث مدير معامل "سينوفاك" تلقيح الأطفال والنساء

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بحث وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بوزيد، مع مدير معامل "سينوفاك" الصينية لتصنيع اللقاحات جاو كيونج، إمكانية تبادل الخبرات مع الصين في مجال التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).



واطلع وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بوزيد، خلال اللقاء اليوم الأحد مع المسئول الصيني الذي يزور الجزائر حاليا، على الدراسات الخاصة بتلقيح الأطفال والنساء الحوامل ضد الفيروس.



وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان صحفي، أن المدير العام لمعامل "سينوفاك" أشاد بالثقة التي وضعتها حكومة الجزائر فى بكين من خلال لجوئها إلى اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا، منوهة بالتسهيلات المقدمة من الجانب الصيني فى هذا الشأن.



من جانبه، أكد وزير الصحة الجزائري قوة العلاقات التي تربط بين البلدين؛ والتي تعود إلى ستينات القرن الماضي.. وقال: إن الصين كانت أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك.



كما استمع الوزير الجزائري إلى عرض من قبل مدير "سينوفاك" تضمنت التلقيح ضد فيروس (كوفيد-19) للأطفال والنساء الحوامل والسيدات المرضعات.