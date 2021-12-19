وزير الصحة البريطانى ينتقد غير المحصنين ضد كورونا: يشغلون أسرة المستشفيات

كتبت رباب فتحى

انتقد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد الأشخاص غير المحصنين ضد كوفيد-19، قائلا إنهم "يشغلون أسرة في المستشفيات" يمكن استخدامها لشخص آخر.

وأشار جاويد إلى أن 10 بالمئة من سكان بريطانيا -أكثر من خمسة ملايين شخص- لم يتلقوا بعد التطعيمات، وحوالي تسعة من كل 10 ممن هم بحاجة إلى أكبر قدر من الرعاية في المستشفى لم يتلقوا التطعيم، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضاف جاويد: "لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على التأثير الذي يحدثونه على بقية المجتمع"، وأنه يجب أن يفكروا حقا في الضرر الذي يلحقونه بالمجتمع من خلال شغل أسرة المستشفيات التي كان من الممكن استخدامها لشخص آخر ربما يعاني من مشكلة في القلب، أو ربما شخص ينتظر جراحة، لكن بدلا من حماية أنفسهم وحماية المجتمع، اختاروا عدم التطعيم، لديهم تأثير ضار حقا.. يرجى التقدم للحصول على اللقاح".

وكان وزير الصحة البريطاني أكد الأسبوع الماضى ضرورة التحرك مبكرًا للسيطرة على انتشار متغير أوميكرون في المملكة المتحدة.

وقال "علينا أن نتحرك مبكرًا بشأن متغير أميكرون بسبب تهديد النمو المتسارع..إنه ينمو بالفعل.. ويتضاعف وبهذا المعدل سيكون لدينا مليون إصابة بنهاية الشهر الجاري".

وأضاف وزير الصحة البريطاني "إذا كانت الحكومة قد دفنت رأسها في الرمال وقالت دعونا فقط ننتظر ونرى ما سيحدث دعونا ننتظر حدوث الوفيات، بحلول ذلك الوقت سيكون الأوان قد فات".

وحث وزير الصحة البريطاني، المواطنين على الحصول على جرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا المستجد بأسرع وقت ممكن.