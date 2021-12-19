وزير الصحة البريطانى: أعداد إصابات "أوميكرون" الحقيقية أكبر مما نعلم

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قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأحد، أن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة جدا تفوق ما تفيد به الإحصاءات الحالية.

وأضاف جاويد - في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية - "لا زلنا لا نملك المعلومات الكافية عن أوميكرون... يوجد ثغرات في البيانات"، مضيفا أن الأرقام الحقيقية للإصابات تزيد بشكل كبير عن الإحصاءات الرسمية نظرا لعدم خضوع الجميع للفحص الطبي وتأخر الحصول على نتائج التحليلات.

وتابع: إن المعلوم الآن أن جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" ليستا كافيتين لمواجهة الإصابة ذات الأعراض وأن ثلاث جرعات يمكنها توفير حماية أفضل، كما لا زلنا لا نعلم مدى قوة "أوميكرون".

ورغم أن المعلومات المبدئية الواردة من جنوب إفريقيا - حيث ظهر المتحور للمرة الأولى - تفيد بأن "أوميكرون" قد يكون أقل حدة من المتحورات الأخرى، إلا أن جاويد يحذر من أن نسبة ضئيلة من أعداد ضخمة للإصابات قد تعني ضغطا كبيرا على المستشفيات.