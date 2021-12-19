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وزير الإسكان: تنفيذ 15مشروعاً لمياه الشرب والصرف بالإسكندرية بـ5.9 مليار جنيه

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:25 ص
وزير الإسكان: تنفيذ 15مشروعاً لمياه الشرب والصرف بالإسكندرية بـ5.9 مليار جنيه شبكات المياه
كتب أحمد حسن

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 15 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى الحضر، وصرف صحى المناطق الريفية، بمحافظة الإسكندرية، بإجمالى تكلفة 5.9 مليار جنيه، ويتولى تنفيذ تلك المشروعات، الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، التابع لوزارة الإسكان.

وقال وزير الإسكان: جارٍ إنهاء ربط مشروع نقل مأخذ محطة مياه برج العرب من دليل ترعة مريوط إلي الكيلو 7,83 علي ترعة النوبارية، بالتنسيق بين الجهاز التنفيذى وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وجارٍ تنفيذ مشروع رافع سيدي عبدالقادر لمياه الشرب (إنشاء خزان سعة10 آلاف م3 وخطوط ناقلة)، لخدمة 40 ألف نسمة.

وأضاف الوزير: جارٍ تنفيذ 8 مشروعات لصرف صحى الحضر، بتكلفة أكثر من 4.5 مليار جنيه، وتخدم ما يزيد على 700 ألف نسمة، وهى، مشروع محطة معالجة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي الشرقية، والمرحلة الثانية من محطة معالجة العامرية، بطاقة 100 ألفم3/ وم، ومشروع الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات، ومشروع استكمال الصرف الصحي بمنطقة الفلكي، ومشروع شبكات صرف صحى منطقة أرض الجنينة بالعامرية، ومشروع صرف صحي منطقة مرغم الصناعية قبلي وبحري الطريق الصحراوي، ومنطقة الجزام والمناطق المحيطة بها، ومشروع خط الطرد البديل لأرض الهيش، ومشروع تطوير محطات رفع الصرف الصحي (الرأس السوداء - سيدي بشر - السيوف - سموحة).

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لصرف صحى المناطق الحضرية، بتكلفة 625 مليون جنيه، وتخدم نحو 150 ألف نسمة، وهى، مشروع صرف صحي قرية بنجر السكر 3 شبكات ومحطة رفع، ومشروع محطة معالجة مصطفي اسماعيل، ومشروع محطة معالجة أبيس الأولي، ومشروع الصرف الصحي لقرية أبيس الأولى، وصرف صحى منطقة أبو بسيسة.

 


وزاره الاسكان

شركات المياه

محافظه الاسكندريه

مشروعات المياه

صرف صحى الحضر

حياه كريمه

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