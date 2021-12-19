وزيرة الدفاع الألمانية: نبحث نقل قواتنا فى مالى إلى بلد آخر

كتب محمد جمال

كشفت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أن بلادها لا تستبعد نقل مهمتها العسكرية فى مالى إلى دولة أخرى في حال اشتداد الخطر عليها هناك، وقالت لامبرخت لصحيفة "بيلد أم تسونتاج" الأسبوعية: "سلامة جنودنا هى أولويتى الأولى"، فى إشارة إلى مهمة الجيش الألمانى لتدريب القوات المالية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأضافت الوزيرة الاشتراكية الديموقراطية التى تولت منصبها هذا الشهر ضمن حكومة أولاف شولتس الجديدة: "علينا الآن النظر في إمكان تدريب العسكريين الماليين بالمستوى نفسه، أو حتى بمستوى أفضل، في مكان آخر أكثر أمانا لقواتنا".

وكانت لامبرخت قد أبدت نيتها مراجعة جميع المهمات الخارجية التي يقوم بها الجيش الألمانى، واعتبرت الوزيرة أن التفويضات البرلمانية للمهام العسكرية يجب أن "تناقش بشكل أكبر في البرلمان مع إعادة النظر في هدف المهام باستمرار".

وقالت لامبرخت إن أعضاء مجلس النواب هم من "يرسلون قوات في المهمات وبالتالي يتحملون المسؤولية عنهم"، وأرسلت ألمانيا حوالى 1500 عسكري إلى مالي ضمن بعثة "مينوسما" لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبى لتدريب القوات المالية.