اليوم السابع
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هولندا تعلن تطبيق إغلاق صارم قبل أعياد الميلاد

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:32 م
هولندا تعلن تطبيق إغلاق صارم قبل أعياد الميلاد هولندا
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إغلاقًا صارمًا قبل عيد الميلاد مباشرة! يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يستمر حتى 14 يناير.
 
كما سيتم إغلاق جميع المحلات باستثناء محلات البقالة والمخابز والبنوك والصيدليات، ويتعين على مصففي الشعروالمدارس والمطاعم الإغلاق، كما لا يزال من الممكن بيع الوجبات الجاهزة فقط.
 
وتابع رئيس الوزراء الهولندي: لتلخيص الأمر في جملة واحدة، سيتم إغلاق هولندا مرة أخرى اعتبارًا من يوم غد، والسبب هو الموجة التي تأتي مع متغير  أوميكرون، لا مفر منها، حيث  ينتشر أوميكرون بشكل أسرع مما كنا نخشى، لذلك علينا أن نتحرك الآن.
وخلال المؤتمر الصحفي ، تظاهر حوالي 100 شخص أمام مبنى الحكومة في لاهاي، وتشعر البلاد بالقلق من تجدد أعمال الشغب بسبب كورونا بسبب الإغلاق المتوقع فقامت الشرطة بتأمين المبنى الحكومي بكتيبة كبيرة.
 
 

هولندا

اغلاق عام

كورونا

اوميكرون

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