نقابة القراء تعلن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة أول يناير

على عبد الرحمن

. أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي ل نقابة قراء القرآن الكريم والمحفظين العامة بمصر أن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد - شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- انتفض ضد قراء القرآن المخالفين فى اجتماع أمس السبت، حيث أوصت النقابة فى اجتماعها بضرورة تفعيل دور نقباء المحافظات من أجل مواجهة ظاهرة من يتلاعبون فى تلاواتهم للقرآن الكريم من القراء، سواء كانوا يحملون العضوية أو لا يحملونها، وتم تكليف النقباء من قبل المجلس برئاسة الشيخ محمد حشاد بأن يقومون بعمل توكيل لمحام بالمحافظة التى يقيم بها كل نقيب فى محافظته، وذلك بعد عرضه على حاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة، من أجل وضع الصيغة القانونية اللازمة للتصدى لهذه الآفة الخطيرة

قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء: لقد كلف مجلس إدارة النقابة المستشار القانونى حاتم مقلد باختيار بعض من المحامين فى المحافظات المختلفة، حتى يتثنى للنقابة الإسراع فى اتخاذ ما يلزم تجاه القراء المخالفين، وقد قامت النقابة بالتنبيه على القراء، بعدم السماح للجمهور بقيامهم بحدوث غوغائية أثناء تلاوة القرآن الكريم فى العزاءات، وتوجيههم بضرورة الصمت عند سماع القرآن الكريم، مصداقا لقول الله تعالى: " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " وسيكون القارئ مسئولا أمام النقابة عما يحدث.

من جانبه قال الشيخ محمد عبد الموجود خليفة: لا توجد مجاملات فى كتاب الله تعالى، والنقابة ستتصدى بكل حزم للمتجاوزين فى حق كتابه الله تعالى، ومن يصر على عناده ستحوله النقابة إلى لجنة القيم للمحاسبة الفورية، بعد عرض فيديوهاته وتسجيلاته أم اللجنة من خلال شاشة العرض التى خصصت لهذا الغرض بمقر النقابة، مما يعرض كل من يتمادى ويصر على خطئه لتوقيع أقصى عقوبة قانونية عليه حسب القانون..

وعن صرف أولى دفعات المعاشات بالدعم الجديد المقدم من وزارة الأوقاف الذى اعتمده الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بقيمة مليون جنيه سنويا انطلاقا من مبادرة حياة كريمة، قال الشيخ صديق المنشاوى الأمين العام للنقابة: ستبدأ النقابة فى صرف المعاشات فى الأول من يناير القادم والذى سيأتى بعد أسبوع، حيث سيتم الصرف بالزيادة الجديدة وهى 500 جنيه كل ثلاثة أشهر لصاحب المعاش، بعدما كان يتقاضى 250 جنيها فقط كل ستة أشهر..

وشهد اجتماع مجلس النقابة حضور القارئ الشيخ صديق الحشاش بسبب ما أثير حوله على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء: لقد حضر الشيخ صديق إبراهيم الحشاش بناء على استدعاء النقابة له، جراء ما أثير فى أجهزة التواصل التواصل الإعلامى عما كتبه على صفحته، واتضح أن اسمه كما هو مدون ببطاقة الرقم القومى(صديق إبراهيم الحشاش) وهذا لقبه، ولم يقصد ما فسر بخصوص هذا الموضوع، ومع هذا فقد حضر أمام المجلس واعترف بخطئه وأقر بذلك كتابة أمام مجلس الإدارة..

أضاف الشيخ حشاد: استشف المجلس بأن هذا الرجل لا يقصد المعنى الذى فهم مما كتب على صفحته، واكتفى بتوجيهه بعدما تعهد بالالتزام فى كل ما يقوم به من النشر على صفحته وتلاواته، وعدم تكرار ماحدث أمام المجلس..

جدير بالذكر أن الشيخ صديق الحشاش كان قد فوجئ بولده الصغير وقد نشر على صفحة والده منشورا قال فيه: (الشيخ الحشاش لم يكون رايق تسمع منه أحلى 3 دقايق) فقامت الدنيا ولم تقعد، حتى حضر أمام نقابة القراء وكتب اقرارا على نفسه واعتذر وقبلت النقابة اعتذاره بعد ثبوت حسن النية.