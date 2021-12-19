ناس شقيانة فى عز البرد.. عم محمد عامل نظافة يعمل حتى فى النوة بالإسكندرية.. لايف

قدم تلفزيون "اليوم السابع" فيديو لايف، مع أحد الجنود المجهولة وعمال النظافة على كورنيش الإسكندرية والذى يعمل وسط أجواء الطقس السيئة بالإسكندرية.

ويقول محمد جمال، أحد عمال النظافة أنه يعمل 8 ساعات يوميا فى وردية الليل منذ 3سنوات ولديه 3 بنات أكبرهم تبلغ من ابعمر 3 سنوات، وأنه يعمل وسط أجواء التوة والمنخفض الجوى الذى يضرب الاسكندرية خلال تلك الأيام، مشيرا إلى الاسكندرية تتعرض لموجة برد شديدة تصل إلى حد الصقيع ولكنه " اكل الغيش " ويؤدى عمله بكل أمانة فى أصعب الظروف الجوية.

ولقد تعرضت محافظة الإسكندرية إلى منخفض جوى شديد، بدءا من اليوم وشهدت الاسكندرية، هطول أمطار رعدية غزيرة، مع إنخفاض كبير فى درجات الحرارة وسجلت الإسكندرية اليوم 18 درجة فى العظمى و11 درجة فى الصغرى وسوف تسجل الاسكندرية غدا الاثنين 15 درجة فى العظمى و11 درجة فى الصغرى.

وطبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأحد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، كما يصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 4 امتار، واعتبارا من فترة الظهيرة يبدأ سقوط الأمطار المتوسطة بنسبة حدوث (70-80%) على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة تزيد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانا ومصحوبة بحبات البرد.