نائب محافظ الأقصر ورئيس الجامعة يشهدان ختام الملتقى الدولى للتصوير.. لايف

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من فعاليات ختام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير فى دورته الـ 14 بالأقصر، والذى شارك فيه عدد من نجوم الفن بمصر ومن مختلف دول العالم.

حضر المعرض الختامى للملتقى كل من محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وقيادات المحافظة والجامعة وكلية الفنون الجميلة بالأقصر، وتم تنظيم جولة لهم لعرض تفاصيل لوحات المعرض الختامى للملتقى، وشرح كل فنان للضيوف تفاصيل لوحته.

يأتى ذلك فى ختام فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقى الأقصر الدولى للتصوير، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويكرم الملتقى فى ختام دورته الحالية الفنان السكندري الكبير الدكتور عبد السلام عيد، أستاذ التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، حيث ولد الفنان عبد السلام عيد بالإسكندرية عام 1943، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الاسكندرية عام 1969، كما حصل على دكتوراه أكاديمية الفنون الجميلة من أكاديمية اوربينو بايطاليا عام 1979 .

شارك فى الدورة 7 فنانين من خارج مصر هم: مـارات بيكييــــف "كازاخستان"، ميلكــا فويوفيتش "صربيا" فاسيليـس جالانيــس"اليونان"، الحبيب بيدة "تونس"، د. صبيح كلش "العراق"، عوض أبو صلاح "السودان"، كمال أبو حلاوة "الأردن"، 9 فنانين مصريين هم: أحمد سنبل، حسام صقر، دعاء حاتم، رانيا فؤاد، فارس أحمد، كريم حلمى، ماهر جرجس، محمد بنوى، محمد عرابى، كما شارك من شباب الورشة: أحمد يحيى البدوى، آية عبد المنعم، بلال قاسم، خالد العجيزى، ريهام قاسم، سلمى العشرى، محمود عاشور، هدير زردق.