اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:31 م
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مياه المنوفية ترفع حالة الطوارئ استعداداً لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:25 م
مياه المنوفية ترفع حالة الطوارئ استعداداً لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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 أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن رفع درجة الاستعداد القصوي فى جميع أنحاء المحافظة استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس وإحتمالية هطول أمطار على المحافظة.

وشدد "نجيب" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات المجهزه مسبقا لمواجهة الامطار وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار وإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار .فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية .

و تناشد الشركه المواطنين بترشيد استهلاك المياه اثناء فتره سقوط الأمطار وذلك لتخفيف الضغوط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب مياه الامطار محافظة المنوفية، مياة المنوفية، رفع درجة الاستعداد .


محافظة المنوفية

مياة المنوفية

رفع درجة الاستعداد

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