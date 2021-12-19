مواطن لمحكمة الأسرة: "زوجتي أصابتني بـ21 غرزة عشان الفلوس"

كتبت أسماء شلبى

"كدت أن أفقد حياتى بسبب عنفها وملاحقتها لي، ومحاولتها الفتك بى لولا إنقاذى من قبل الجيران بعد أن انهالت على بالضرب بواسطة قطعة حديدية لرفضى زيادة النفقات لها، بسبب الأعباء المتراكمة على ورفضها المساهمة معى فى المصروفات رغم عملها وتقاضيها راتبا شهريا 6 آلاف جنيه، لتقوم بالشروع فى محاولة قتلى لولا لطف الله وخروجى من تحت يديها مصاب بارتجاج و21 غرزة".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بعد إصابته بجروح وإصابات وكدمات استلزمت نقله للمستشفى لتلقى العلاج وفقاً للتقارير الطبية التى قدمها لمحكمة الأسرة بالجيزة ليثبت نشوز زوجته.

وقال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: "كرهت الحياة الزوجية بسبب زوجتي، بعد أن عشت برفقتها 3 سنوات صابر على عنفها وإساءتها لى ومعاملتها لى وكأنى بنك مسئول فقط عن توفير طلباتها، وشراء أغراض المنزل، مما دفعنى لطلب تدخل عائلتها لحل الخلافات بيننا، بعد تراكم الديون على بسبب إسرافها ورفضها المساهمة فى نفقات المنزل".

وتابع الزوج: "عشت فى عذاب بسبب عصبية زوجتى، لتعاقبنى فى أخر خلاف بسبب رفضى زيادة النفقات لها، وأصابتنى بارتجاج وجروح، بسبب لسانها ويدها التى تسبقها فى كل خلاف ينشب بيننا، وتوعدتنى بالعقاب عندما حاولت الدفاع عن نفسي، وانهالت على بالسب والضرب والتهديدات بالتخلص منى وتعدت على بالضرب بقطعة حديديه، ربنا ينتقم منها، شوهت سمعتى وفضحتنى فى المنطقة السكنية التى أعيش بها".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.