مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية يبحث مع نظيره المصرى تعزيز التعاون المشترك

كتب أحمد جمعة

التقى مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، بالمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية السفير محمد أبو الخير بالعاصمة القاهرة.

وأكد المندوب الدائم لليبيا بالجامعة العربية في بيان صحفي، الأحد، أن السفير محمد أبو الخير قدم التهنئة للسفير عبدالمطلب ثابت، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مندوباً دائماً لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، مُستعرضاً بعدها العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مصر ودولة ليبيا، مؤكداً على أهمية مواصلة وتدعيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أشاد مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، بعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين دولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من قوة ومتانة على كافة الاصعدة، مُستعرضاً سُبل تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الجارين، مُنوهاً فى ختام اللقاء على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.