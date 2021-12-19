منتحل صفة ضابط وراء النصب على المواطنين لشراء وحدات سكنية

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً مقطع فيديو لتضرر بعض المواطنين من القائمين على جمعية بمسمى "دار النسور المصرية" لقيامهم بشراء وحدات سكنية بأحد المشروعات التابعة للجمعية بنطاق محافظة القاهرة ، دون إستلامهم الوحدات أو رد المبالغ السابق سدادها ، والإدعاء بأن الجمعية تابعة لوزارة الداخلية ، موضحاً أن الجمعية المُشار إليها ليست تابعة لوزارة الداخلية ، والمتضررين على علم بذلك ، وقام بتأسيسها ضابط سبق فصله من العمل بوزارة الداخلية ، ومحبوس منذ عامين على ذمة القضية المتصلة بذات المشروع ، ومتحفظ على أمواله بمعرفة الجهات القضائية، وعلى المتضررين التقدم بطلباتهم لجهات التحقيق لحفظ أحقيتهم فى أموالهم.