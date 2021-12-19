مناطق الجبل الأخضر تتوشح بالأبيض.. الثلوج تغطى شرق ليبيا

كتب أحمد جمعة

نشر نشطاء ليبيون عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعى، اليوم الأحد، صورا تبرز تغطية الثلوج لعدد من المناطق في منطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا، مؤكدين أن الثلوج تغطى بشكل كامل منطقة بلقس التي تقع جنوب شرق منطقة الفائدية جنوب مدينة البيضاء بارتفاع تقدر من 850 : 880 مترا عن مستوى سطح البحر.

فيما نشر المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الأحد، مشيرا إلى أن التقلبات الجوية ستبلغ شدتها اليوم على الشمال الشرقي، مصحوبة بدرجات حرارة متدنية وأمطار رعدية جيدة إلى غزيرة، وهطول حبات البرد واحتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأكد المركز الوطني أن المنطقة الواقعة من رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة، ستتكاثر بها السحب من حين لآخر مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة، خاصةً على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت، على أن تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فيما أشارت أن المناطق الواقعة من الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، ستتعرض لسقوط أمطار رعدية على أغلب المناطق، وتكون جيدة إلى غزيرة وسقوط حبات البرد مع احتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

في ذات السياق، أكد المركز الوطني الليبي للأرصاد أن المناطقة الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، ستكون فيها الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على أن تظهر السماء صافية بقليل من السحب.

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة، ودرجات حرارة متدنية على شمال شرق البلاد، مؤكدًا أن التقلبات الجوية تبلغ شدتها اليوم الأحد على هذه المنطقة.



الثلوج تكسو منطقة الجبل الاخضر في ليبيا



الثلوج في ليبيا