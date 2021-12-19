اليوم السابع
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مطار القاهرة ينقل اليوم 35 ألف راكب على متن 342 رحلة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:50 م
مطار القاهرة ينقل اليوم 35 ألف راكب على متن 342 رحلة مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

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نقل مطار القاهرة اليوم الأحد، 35 ألف راكب علي متن 342 رحلة سفر ووصول، وحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة غادرت 166 رحلة إلى وجهات دولية وداخلية نقلت على متنها أكثر من 19 ألف راكب إلى مدن نيويورك و لندن وباريس وروما وميلانو وبرشلونة وميونخ وبرلين وغيرهم.

فى حين يصل مطار القاهرة 16 ألف راكب قادمين على متن 176 رحلة جوية من عدة وجهات دولية وداخلية مختلفة ، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين،من خلال تخفيف التكدس.


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