مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصين آخرين فى حادث تصادم سيارتين أحدهما ربع نقل والثانية 2 كابينة على الطريق الصحراوى الشرقى تقديم بالقرب من قرية بنى خالد بمركز سمالوط.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا من غرفة العمليات يفيد ،بحدوث تصادم بين سيارتين أحدهما ربع نقل والأخرى 2كابينة، بالقرب من قرية بنى خالد التابعة لمركز سمالوط.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام، وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث هو التخطى الخاطئ والسرعة الزائدة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار على العرض النيابة لتباشر التحقيق