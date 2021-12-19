مصرع 16 عاملا فى انهيار صخرى جنوبى اليمن

كتب محمد جمال

لقى 16 عاملا مصرعهم، صباح اليوم الأحد في مديرية البريقة غربي مدينة عدن في جنوب اليمن، جراء انهيار صخرى، وبحسب "سبوتنيك" فإن هؤلاء العمال قتلوا جراء انهيار جزء من جبل "كسارة" الذي يستخدمه عمال في نقل أحجار البناء.وتوقع المواطنون ارتفاع حصيلة القتلى والمفقودين لتصل إلى العشرات.

ووقع الانهيار أثناء قيام عدد من الحفارات بتكسير جزء منه في منطقة رخوة؛ وهو ما أدى إلى الانهيار الصخري بشكل مفاجئ.

وأشار المواطنون إلى أن ضحايا الانهيار من العمال وليسوا من سكان المنازل القريبة من موقع الحادث.

ويذكر أن المئات من الفئة الأكثر فقرا في منطقة البريقة يعملون في حفر وتكسير الحجارة من الجبال، لبيعها حيث تستخدم هذه الحجارة في أغراض البناء.

ويعتمد الأشخاص الذين يعملون في الكسارات المنتشرة بالبريقة على هذه المهنة بشكل رئيسي، على الرغم من خطورتها وقلة عائدها المادي.

يذكرأن، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن شنه نحو 20 غارة على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظتي مأرب والجوف وسط وشمال اليمن خلال اليوم الأخير .

وذكر التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم السبت تنفيذه 19 عملية استهداف ضد الحوثيين في المحافظتين خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات كلفت الجماعة أرواح 80 من عناصرها، بالإضافة إلى تدمير 11 آلية عسكرية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية عند مختلف جبهات القتال في اليمن بالأشهر الماضية، لاسيما في محافظة مأرب الاستراتيجية التي يحاول الحوثيون استكمال سيطرتهم عليها.