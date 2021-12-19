مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة على طريق السلوم

مطروح - حسن مشالي

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران، بإصابات متنوعة، من بينهم 2 يحملان الجنسية الليبية، وذلك إثر حادث انقلاب سيارة، على طريق السلوم، عند منطقة الشبيكات، غربي سيدي براني، في محافظة مطروح.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى براني المركزي إثر حادث انقلاب سيارة بمنطقة الشبيكات غربي براني، وهما أشرف عبداللطيف جمعة " 31 سنة" - ليبي الجنسية- يعاني من كدمات متفرقة بالجسم، ويوسف عبداللطيف جمعة " 25 سنة"- من دولة ليبيا- يعاني من كدمات متفرقة بالجسم.

كما استقبل المستشفى محمود سعد غيضان عطية " 25 سنة" - من مركز براني في مطروح- جثة هامدة. تم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام، لاستكمال العلاج، والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة مستشفى براني. وتحرر المحضر اللازم بالحادث، بعد إجراء المعاينات اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف و ملابسات الحادث.