اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 10 فى حادث ميكروباص بطريق القاهرة إسكندرية الزراعي بقليوب

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:35 ص
مصرع شخص وإصابة 10 فى حادث ميكروباص بطريق القاهرة إسكندرية الزراعي بقليوب حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون بحادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى بالجزيرة الوسطى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، وكذلك نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب، وتجنيب السيارة على جانب الطريق للحفاظ على سير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب.

 

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وكذلك رجال المرور، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى بالجزيرة الوسطى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.

 

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب، وكذلك نقل المصابين لمستشفى قليوب لتقديم العلاج لهم، وتصرح لعدد منهم بالخروج عقب تلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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