مصرع شخص إثر تصادم سيارة وأتوبيس بمحور الأوتوستراد

لقى شخص مصرعه إثر تصادم سيارة سوزوكى فان تسير عكس الاتجاه وأتوبيس، بمحور الأوتوستراد وانتقلت سيارة اسعاف ونقلت المتوفى إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد، بمنطقة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير قائد سيارة فان فى الاتجاه المعاكس، اصطدم به أتوبيس وتوفى سائق السيارة جراء ذلك.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى العام، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش وتم رفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.