اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص إثر تصادم سيارة وأتوبيس بمحور الأوتوستراد

الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:14 م
مصرع شخص إثر تصادم سيارة وأتوبيس بمحور الأوتوستراد حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه إثر تصادم سيارة سوزوكى فان تسير عكس الاتجاه وأتوبيس، بمحور الأوتوستراد وانتقلت سيارة اسعاف ونقلت المتوفى إلى المستشفى

 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد، بمنطقة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير قائد سيارة فان فى الاتجاه المعاكس، اصطدم به أتوبيس وتوفى سائق السيارة جراء ذلك.

 

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى العام، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش وتم رفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 


امن القاهرة

حادث مروري

محور الاوتوستراد

حوادث المرور

اخبار المرور

حادث تصادم

حادثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة