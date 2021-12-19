اليوم السابع
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مسؤول صحي إيطالي: الحديث عن حبوب مضادة لفيروس كورونا سابق لأوانه

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:37 م
مسؤول صحي إيطالي: الحديث عن حبوب مضادة لفيروس كورونا سابق لأوانه ايطاليا
فاطمة شوقى

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أعرب مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كورونا فى إيطاليا، فالتر ريتشاردى عن الاعتقاد بأن الحديث عن حبوب مضادة لوباء كورونا، أمر سابق لأوانه في الوقت الراهن.

وفي تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الإيطالية، أخمد ريتشاردي، التفاؤل بقرب وصول الأدوية المضادة للفيروس المستجد إلى إيطاليا، والتي، وفقًا للشركات، تمتلك فعالية كبيرة ضد كوفيد 19".

وقال ريتشاردي إن "الوقت ما يزال مبكراً جداً للحديث عن حبوب لعلاج فيروس كورونا"، مكررا الحاجة إلى "عدم التسرع" كثيرًا، بل وجوب الصبر "على مضادات الفيروسات، وحتى بالنسبة لـ(Paxlovid) الذي تنتجه شركة "فايزر" والذي يمكنه أن يصل الى بلادنا".

وخلص مستشار وزير الصحية موصياً بأنه "في عام 2022 أيضًا، ستكون الاستراتيجية التي يجب اتباعها هي اللقاحات والاحتياطات الوقائية التي نعرفها حالياً".

 


ايطاليا

دواء

كورونا

كوفيد19

وباء

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