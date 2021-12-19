مركز لتصنيع اللقاح الروسى: تلقينا 150 طلبا على لقاح روسى من مختلف دول العالم

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تلقى مركز تشوماكوف العلمي الفيدرالي الروسي لبحوث وتطوير المنتجات المناعية والبيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية حوالي 150 طلبًا من دول مختلفة على لقاح كوفيفاك ضد فيروس كورونا.

وصرح مدير المركز، أيدار إيشموخاميتوف، بعد الإطلاق الرسمي لإنتاج اللقاح في مصنع نانوليك بمنطقة كيروف -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - بأنه "بالنسبة للتصدير لدي حوالي مائة وخمسين طلبًا. كان الوضع صعبًا في جميع أنحاء العالم، ببساطة لم يكن لدى أحد لقاح. الآن الوضع يتغير ولكن على أي حال قد يتخذ الوباء طابعًا موسميًا، وإن الدعم السنوي للمناعة [سيكون مطلوبًا] وهنا لدينا الكثير من العمل للقيام به بشأن إنتاج اللقاح لسكاننا والبلدان الأخرى".

ولم يحدد إيشموخاميتوف أي تواريخ أو أحجام لتسليم الصادرات.