مركز القاهرة لتسوية النزاعات: مصر دولة داعمة ورائدة فى مجال حفظ السلام

كتب محمد السيد

قال السفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إن مصر دولة داعمة للسلام ورائدة فى مجال حفظ السلام، مضيفا أن مصر تحتل المرتبة السابعة فى عمليات حفظ السلام وثالث أكبر مساهم بالخبراء العسكريين، وأن لها أدوار كثيرة ومكانة هامة على المستوى الدولى والإفريقى فى مجال السلام .

وأضاف أحمد عبد اللطيف خلال كلمة له فى فاعليات النسخة الثالثة من منتدى منظمات المجتمع المدنى الذى ينظمه مجلس الشباب المصرى، أن نماذج المحاكاة للمنظمات الدولية تساعد الشباب على فهم الآليات التى تحقق السلام، مؤكدا أن مصر تحرص على لعب دور نشط فى تطوير مفاهيم وسياسات حفظ وبناء السلام عبر مختلف الأطر الخاصة بالأمم المتحدة ذات الصلة.

وانطلقت اليوم فاعليات النسخة الثالثة من منتدى منظمات المجتمع المدنى الذى ينظمه مجلس الشباب المصرى، والذى يقام تحت عنوان دور منظمات المجتمع المدنى فى نشر ثقافة التسامح والسلام .

وقالت مى عجلان مديرة وحدة البحوث بمجلس الشباب المصرى، إن المجتمع المدنى يلعب دورا فعالا فى مواجهة التحديات والمساعدة فى البناء والتطوير عن طريق عقد الشراكات وتكوين جبهة قوية موحدة من جميع المنظمات للتصدى للظواهر المجتمعية المختلفة والقضايا المحلية.

وأضاف مى عجلان خلال كلمة لها فى المنتدى، أن المجلس ينظم منتدى منظمات المجتمع المدنى الأكبر فى مصر من خلال عدد مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والذى تعقد دورته كل عامين، مشيرة الى أن الدورة الأولى من المنتدى عقدت فى ديسمبر 2017 بمشاركة رؤساء مجالس إدارة أكثر من 150 جمعية ومؤسسة أهلية مصرية بالإضافة لعدد من رؤساء وأعضاء اللجان بمجلس النواب بعدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام والعمل الأهلى بمصر.

ولفتت مى عجلان الى أن النسخة الثانية من المنتدى عقدت فى عام 2019 بمشاركة أكثر من 350 شخصية من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والمنظمات الفاعلة بالمجتمع المصرى، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية الممثلة برلمانيا ولفيف من اعضاء مجلس النواب وذلك تحت شعار من المجتمع المدنى ولصالح المجتمع المدنى حيث يتم تصميم المنتدى من قبل مؤسسة مجلس الشباب المصرى كمؤسسة مجتمع مدنى الى جميع المؤسسات والمنظمات الأخرى لتوحيد الجهود فى القضايا المجتمعية المختلفة.

وتابعت:"وتأتى النسخة الثالثة من منتدى منظمات المجتمع المدنى لعام 2021 بمثابة تتويج لنجاح دورتين من المنتدى على مدار الخمس سنوات الماضية وذلك لمناقشة أحد أهم القضايا على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية وهى قضية السلام والتسامح".