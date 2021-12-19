اليوم السابع
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مركز أسوان يشهد مشاريع حيوية تستهدف تدفق مياه الشرب

الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:00 ص
مركز أسوان يشهد مشاريع حيوية تستهدف تدفق مياه الشرب ارشيفية
أسوان- صلاح المسن

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يشهد مركز أسوان مشاريع حيوية لتحسين مياه الشرب حيث تقوم الدولة بتنفيذ خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير وقياسات علمية، وتستهدف المشاريع كافة المناطق والمناطق الأكثر سخونة لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتلبية شكاوى المواطنين، وكذلك خدمات مجال التشغيل والصيانة وصيانة الخطوط والشبكات بالشوارع والقضاء على مشاكلها المختلفة من الكسور وغيرها أيضا فى كافة المناطق على مدار الساعة.

 

وتنتظم منظومة العمل بمحطة غرب سهيل، ومن المقرر بدء تشغيل محطة مياه الشرب بغرب سهيل بطاقة 2000 م3/ يومياً، والتى تم ربطها على شبكة الصرف بالقرية، وتضم حاويات مآخذ وترويق وترويب، وأيضاً خزان معدنى بسعة 200 م3، علاوة على طلمبات طرد المياه المرشحة لزيادة تدفق المياه لكافة أنحاء القرية.

 

كما تم توجيه المسئولين بالهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإنشاء خزان علوى بجزيرة عواض لزيادة معدلات ضخ المياه نظراً لوقوع المنازل فى منسوب أعلى من مرشح المياه، وأيضاً إصلاح 2 طلمبة احتياطى بنفس المرشح.

 

كما تنفذ الدولة مشروعات كبرى فى قطاع مياه الشرب بمركز أسوان بالتوازى مع الخطة الموضوعة لأعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب بأنحاء قرى ومدينة أسوان فى إطار السعى الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

 

وفى إطار الخطة الهادفة للقضاء على المناطق التى تشكو ضعف المياه بها تم الانتهاء من تشغيل محطة الشيخ على بمركز أسوان بطاقة 75 لتر ثانية رفع 80 مترا، وذلك لخدمة نجوع قرية أبو الريش بداية من مزلقان كليه الهندسة حتى مزلقان المدرسة الفنية.

 

وشملت أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب 9 بوصة بطول 1200 متر بلاستيك من جامع النصر وحتى ميدان المحكمة بتكلفة تقدر بنحو ثلاثة ملايين جنيه، وتهدف تلك الأعمال إلى تحسين وجودة الخدمة والتى تتم كذلك بالعديد من مناطق مدينة أسوان، ومن اجل تحسين المياه لعدد من العمارات بحى الجميلى بطريق السادات بمدينة أسوان للقضاء على الشكوى المتكررة بعدد من العمارات بحى الجميلى شارع شاى العروسة، وذلك بتوصيل خط جديد 6بوصة بطول 40 متر يحسن من ضغوط المياه بها.

 


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