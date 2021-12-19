اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مرصد الأزهر يحذر من استغلال اليمين المتطرف لنظريات المؤامرة المتعلقة بـ "كورونا"

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:53 م
مرصد الأزهر يحذر من استغلال اليمين المتطرف لنظريات المؤامرة المتعلقة بـ "كورونا" مرصد الازهر لمكافحة التطرف
كتب لؤى على

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كشفت دراسة حديثة عن استغلال الحركات اليمينية المتطرفة لنظريات المؤامرة المتعلقة بجائحة كورونا عبر الإنترنت؛ من أجل بسط نفوذها، بحسب ما ذكره موقع هيئة الإذاعة الأمريكية.
 
وخلص الباحثون بعد تحليل قرابة نصف مليون تعليق موجود بقنوات صنفت بأنها يمينية متطرفة على تطبيق تليجرام في الفترة من يناير 2020 حتى يونيه 2021، إلى أن المتطرفين اليمينيين يستغلون منشورات الإنترنت لتوسيع نطاق نفوذهم.
 
وأشار الباحثون إلى أن تسعة من أصل عشرة من المنشورات الأكثر مشاهدة في العينة التي تم تحليلها تضمنت ادعاءات مُضللة تتعلق بسلامة اللقاحات أو الشركات المصنعة لها، أو الاستهانة بخطورة الفيروس عبر تقديم نظريات مؤامرة تخص مصدره. 
 
وحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من عمليات الاستقطاب التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي أصبح أداة مفضلة لبعض اليمينيين المتطرفين بسبب سياسة ضبط المحتوى، وينوه المرصد إلى ضرورة بذل مواقع التواصل الاجتماعي المزيد من الجهود من أجل رصد المنشورات التي تحض على الكراهية وممارسة العنف ضد الآخرين حفاظًا على أرواح الأبرياء.
 
 

مرصد الازهر

كورونا

الارهاب

فيسبوك

المؤامرة المتعلقة بـ كورونا

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