مرصد الأزهر يحذر من استغلال اليمين المتطرف لنظريات المؤامرة المتعلقة بـ "كورونا"

كتب لؤى على

كشفت دراسة حديثة عن استغلال الحركات اليمينية المتطرفة لنظريات المؤامرة المتعلقة بجائحة كورونا عبر الإنترنت؛ من أجل بسط نفوذها، بحسب ما ذكره موقع هيئة الإذاعة الأمريكية.

وخلص الباحثون بعد تحليل قرابة نصف مليون تعليق موجود بقنوات صنفت بأنها يمينية متطرفة على تطبيق تليجرام في الفترة من يناير 2020 حتى يونيه 2021، إلى أن المتطرفين اليمينيين يستغلون منشورات الإنترنت لتوسيع نطاق نفوذهم.

وأشار الباحثون إلى أن تسعة من أصل عشرة من المنشورات الأكثر مشاهدة في العينة التي تم تحليلها تضمنت ادعاءات مُضللة تتعلق بسلامة اللقاحات أو الشركات المصنعة لها، أو الاستهانة بخطورة الفيروس عبر تقديم نظريات مؤامرة تخص مصدره.