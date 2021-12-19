محافظ كفر الشيخ: وقف حركة المعديات النهرية والملاحة البحرية بميناء البرلس

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قراراً بوقف حركة المعديات النهرية بنهر النيل فرع رشيد بين محافظتي كفر الشيخ ومحافظة البحيرة، غدا الاثنين، لسوء الأحوال الجوية حفاظًا على سلامة المواطنين، نظرًا لما تشهده البلاد من حالة من الطقس السيئ، مكلفاً رؤساء المدن المطلة على نهر النيل " دسوق وفوه ومطوبس"، ورؤساء الوحدات القروية ومفتشي القسم الملاحي بمتابعة وقف المعديات النهرية.



كما قررمحافظ كفرالشيخ،استمرار إيقاف حركة الملاحة في ميناء البرلس، على البحر المتوسط، لليوم الثاني على التوالي ،غداً الاثنين، نظرا لاضطراب حالة الطقس، وارتفاع الأمواج، ورست السفن بالميناء، وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وبقرى البرلس، والجزيرة الخضراء.



وتشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، رياحًا شديدة واستمرار هطول الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على معظم الأنحاء، خاصة المدن الساحلية، على مدن بلطيم والبرلس ومصيف بلطيم ودسوق وسيدي سالم، في حين لم تمطر على مدينة كفر الشيخ، والقرى المحيطة بها وعدد من المدن الأخرى، وانتشرت سيارات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار من الشوارع، واستمرت غرفة العمليات وإدارة الأزمات في رفع حالة الطوارئ بالمحافظة لكسح مياه الأمطار، ومتابعة آثار الطقس السيئ.