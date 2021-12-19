محافظ سوهاج يبحث مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية مشروعات الدعم الفنى للمياه

سوهاج محمود مقبول

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يضم "كاثلين كيريش" المسئول الهندسي ومسئول تكامل المناخ بالوكالة، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة، وصفاء داوود مساعد إدارة المشاريع بالوكالة، بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج .

ورحب محافظ سوهاج بالوفد متمنيا لهم زيارة سعيدة وموفقة بسوهاج، مؤكدا على أهمية التعاون مع الوكالة في دعم خدمات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة مشروع التحول الرقمي للقطاع، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وفرت الدولة مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمبادرة " حياة كريمة " .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح رئيس مياه سوهاج أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نفذت مشروعات مياه شرب وصرف صحى ودعم مؤسسي بقيمة تخطت 150 مليون جنيه، تمثلت في محطتى معالجة الحديد والمنجنيز بـ "جزيرة شندويل، ونجع العرايا بمركز سوهاج"، وتوصيل المياه للمناطق المحرومة بـ " نجع الهريف بمركز ساقلتة "، ومشروعات الصرف الصحي المتكامل بقرى "بنجا، وبنهو، وبنى عمار، وحمودة"، بمركز طهطا، بالإضافة إلى مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما، والذى تم تنفيذه لخدمة 22 ألف نسمة بالقرية.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى توفير الأجهزة والمعدات للقطاع التجاري والمالي والتخطيط والمشروعات، وكذلك مشروع برنامج الحلول المتكاملة للمياه، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ مشروع صرف صحى قرية " الشوكا " بقيمة 4.5 مليون دولار، والذى يضم محطة رفع، وخط انحدار بطول 140 كيلو متر، وعدد 2000 وصلة منزلية تخدم 15 ألف نسمة.