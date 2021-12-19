محافظ دمياط توجه بحصر الأراضى المملوكة لهيئة الأوقاف

دمياط معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا اليوم، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى هيئة الأوقاف والادارات المعنية بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء.

وفى سياق متصل، وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها الى ممثل هيئة الأوقاف بدمياط، بعمل حصر دقيق للأراضي المملوكة إلى الهيئة داخل نطاق المحافظة بعد صدور قرار بحظر التعامل على أملاكها، وذلك حتى تتمكن الوحدات المحلية من استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.

كما أكدت على تذليل كافة العقبات التى قد تعوق استكمال تلك الخطوات، لتنفيذ كافة المحاور الخاصة بطلبات التصالح.